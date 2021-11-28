عبد الفتاح: أرسلنا لعبة سيراميكا أمام الزمالك لخبير من فيفا ورد علينا بعدم وجود ركلة جزاء

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

طارق حامد - بلال سعيداني - حمزة المثلوثي - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن أن اللجنة أرسلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالة الجدلية في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك والتي طالب فيها الأول باحتساب ركلة جزاء له.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد ركلة جزاء لـ سيراميكا أمام الزمالك، أقولها بصوت عالي ولكن البعض يريد أن يعرف أولا معنى التحكيم".

وأشار "أرسلنا حالة لعبة المطالبة بركلة جزاء لسيراميكا أمام الزمالك إلى خبير من الفيفا ورد علينا وأخبرنا أنها لا يوجد فيها ركلة جزاء وكل الالتحامات التي حدثت في اللعبة لا ترتقي لاحتساب ركلت جزاء".

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وشدد "قلت إن هناك 10% فقط من الحكام قادرين على إدارة المباريات الكبيرة في الدوري".

وأكمل "لا يوجد أزمة بالنسبة لي أن يأتي شخص آخر ويتولى رئاسة لجنة الحكام، أنا في الأساس أريد الرحيل وأنا أعمل بشكل تطوعي لخدمة بلدي".

وواصل "بعد توقف الدوري سيتم تعيين متحدثا رسميا باسم لجنة الحكام".

وتعجب قائلا: "الهجوم على الحكام غير مبرر على الإطلاق، وهؤلاء أشخاص لا يفهمون التحكيم وهذا الحديث غير منطقي".

وأتم تصريحاته "عندما نقع في الخطأ نعترف بذلك، وهدفنا رفع مستوى التحكيم".

وتقدم سيراميكا كليوباترا بمذكرة إلى رابطة الأندية طالب خلالها بتعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

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