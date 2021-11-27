إنتر يواصل ملاحقته لـ ميلان ونابولي بثنائية أمام فينيسيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو إنتر ميلان

فاز إنتر ميلان على مضيفه فينيسيا بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي.

هاكان تشالهان أوجلو سجل أول أهداف إنتر في الدقيقة 34.

ورفع التركي رصيده لأربعة أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة لعبها مع النيرازوري.

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وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع حسم لاوتارو مارتينيز نقاط المباراة لإنتر بالهدف الثاني من علامة الجزاء.

لاوتارو وقع على هدفه السابع في 18 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم.

فوز إنتر رفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بفارق نقطة عن ميلان ونابولي الوصيف مع مباراة أقل للثنائي.

وتوقف رصيد فينيسيا عند 15 نقطة في المركز الـ15 للدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان مع ساسولو بينما يواجه نابولي نظيره لاتسيو.

إنتر ميلان فينيسيا الدوري الإيطالي
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