دياب: نريد تفادي أخطاء التحكيم الواضحة.. وكأس الرابطة في موعده

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن أي خطأ من الجماهر سيحدث خلال مباريات الدوري لن يقابل إلا بالعقوبات.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في بعض الحالات التي تخص عقوبات الجماهير سيتعرض المشجع للضرر وأيضا ناديه ولا نريد أن نصل لمثل هذه المواقف".

وأضاف "خطأ الجماهير لن يقابل إلا بالعقوبات من قبل رابطة الأندية".

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وأكمل "الأندية التي تعرضت للعقوبات في الجولات الأولى من الدوري قابلت ذلك بتجاوب كبير".

وعن التحكيم قال: "جميعنا نساند الحكم المصري وهو عنصر أساسي من عناصر اللعبة والخطأ وارد، لكننا تحدثنا مع رئيس لجنة الحكام ونريد تفادي الأخطاء الواضحة سواء من الحكام أو الفيديو لأن هذا يحمي الحكام واللاعبين والأندية".

وأكد "كأس الرابطة في موعده إلا إذا تغير موعد بطولة أمم إفريقيا".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة بشأن موقف بطولة كأس مصر للموسم الماضي سواء بالاستكمال أو الإلغاء".

رابطة الأندية الدوري المصري
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