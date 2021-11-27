دياب: نريد تفادي أخطاء التحكيم الواضحة.. وكأس الرابطة في موعده
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:41
كتب : FilGoal
شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن أي خطأ من الجماهر سيحدث خلال مباريات الدوري لن يقابل إلا بالعقوبات.
وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في بعض الحالات التي تخص عقوبات الجماهير سيتعرض المشجع للضرر وأيضا ناديه ولا نريد أن نصل لمثل هذه المواقف".
وأضاف "خطأ الجماهير لن يقابل إلا بالعقوبات من قبل رابطة الأندية".
وأكمل "الأندية التي تعرضت للعقوبات في الجولات الأولى من الدوري قابلت ذلك بتجاوب كبير".
وعن التحكيم قال: "جميعنا نساند الحكم المصري وهو عنصر أساسي من عناصر اللعبة والخطأ وارد، لكننا تحدثنا مع رئيس لجنة الحكام ونريد تفادي الأخطاء الواضحة سواء من الحكام أو الفيديو لأن هذا يحمي الحكام واللاعبين والأندية".
وأكد "كأس الرابطة في موعده إلا إذا تغير موعد بطولة أمم إفريقيا".
وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة بشأن موقف بطولة كأس مصر للموسم الماضي سواء بالاستكمال أو الإلغاء".