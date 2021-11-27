بعثة منتخب مصر تصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 23:21

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر في الدوحة

وصلت مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى الدوحة عاصمة قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر المقبل.

وتضمنت البعثة 22 لاعبا فيما ينضم إليها غدا أحمد حجازي قادما من السعودية.

وأجريت للبعثة فور وصولها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفندق الاقامة.

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وانضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة إلى قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب، بدلا من إمام عاشور لاعب الزمالك المصاب بفيروس كورونا.

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب تحت رعاية FIFA خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.

منتخب مصر كأس العرب
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