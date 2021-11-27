جاسباريني: الفوز على يوفنتوس أسعد بيرجامو بالكامل.. ولم أرى أتالانتا يعاني أبدا

شدد جيان بييرو جاسباريني مدرب أتالانتا على ثقته في أفراد تمكن فريقه من خوض موسم جيد على الرغم من سوء النتائج التي عانى منها في بداية الموسم.

وفاز أتالانتا على يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وقال جياسباريني في تصريحات لشبكة دازن عقب نهاية المباراة: "الفوز على يوفنتوس كان بمثابة الفرحة بالنسبة لي ولمدينة بيرجامو بالكامل، لقد كانت مباراة صعبة وبدنية وأتالانتا لعب بالشروط الملائمة لها".

وتابع "قيل الكثير عن أتالانتا بداية الموسم ولكننا بدأنا بشكل جيد وإلا لم نكن لنحصل على 28 نقطة، كانت هناك بعض المباريات الي لم تسر بشكل جيد أو نحو النقاط التي كنا نستحقها لكنني لم أشاهد الفريق يعاني".

واستمر "كنا في حالة طوارئ بسبب الإصابات لفترة طويلة هذا صحيح، ولكن اللاعبين الآخرين تكيفوا مع الأدوار المختلفة ونجح الجميع في الخروج من النكسة، بعض النتائج مثل هزيمة ميلان جعلت الأشياء تبدو أسوء مما هي عليه".

وأضاف "الآن لدينا المزيد من الخيارات والمزيد من اللياقة البدنية، إذا تعاملنا مع هذا فسنكون قادرين دائما على خلق الهجوم في الطرف الآخر".

وأردف "لقد أظهرنا نضجا وثقة بأنفسنا في دوري أبطال أوروبا ضد بعض الخصوم الأقوياء للغاية وتعلمنا من بعض الصفعات على الوجه التي سمحت لنا بالنمو، نحن ننافس دائما إلى حد كبير".

فوز أتالانتا على يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ 28 في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ 21 في المركز السابع.