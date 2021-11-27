كلوب يعلق على موعد رحيل صلاح وماني وكيتا إلى أمم إفريقيا

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على موعد انضمام لاعبيه الأفارقة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون يناير المقبل.

ومن المنتظر أن ينضم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابيك يتا لمنتخبات بلادهم في البطولة.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ13 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأجاب كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة عن سؤال هل تم حسم القرار بخصوص اللاعبين قائلا: "ليس بعد، ما زال الوقت مبكرا . نحن ما زلنا نتحدث".

وأضاف "نأمل أن نتوصل لاتفاق قريبا".

وتابع عن ديوجو جوتا الذي سجل هدفين أمام ساوثامبتون "إنه لاعب استثنائي وصفقة مميزة بالنسبة لنا، لديه كل ما نحتاجه في أي لاعب في ليفربول من الناحية البدنية والفنية بجانب الذكاء الكبير".

وواصل "يمكنه اللعب في مركز المهاجم ومركز صناعة اللعب والجناح. لديه سجل تهديفي رائع أيضا. من سوء الحظ أنه تعرض لإصابة الموسم الماضي وغاب كثيرا".

واستكمل عن الفريق "من الصعب الحديث عن المباريات عندما تخسرها مثلما حدث الموسم الماضي أمام ساوثامبتون، كنا نفتقد إلى الاستقرار بوضوح مع كثرة الإصابات".

واستطرد "خضنا معسكر إعداد قبل بداية الموسم وكان مفيدا لنا من أجل الاستعداد وإعادة الاستقرار للفريق".

جوتا سجل 8 أهداف في 16 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات.