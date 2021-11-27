مورينيو يكشف عن خططه لحل مشكلة خط وسط روما أمام تورينو

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 22:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوزيه مورينيو مدرب روما

كشف جوزيه مورينيو مدرب روما عن خططه من أجل حل مشكلة خط وسط الفريق خلال مباراة تورينو غدا في الدوري الإيطالي.

ويلتقي روما مع تورينو على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وأظهرت المسحة الطبية للفريق إصابة بريان كريستانتي وجونزالو فيار لاعبي وسط الفريق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إيقاف جوردان فيريتوت.

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وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من السهل أن نفهم بأن تورينو فريق يدافع بشكل جيد وبطريقتهم الخاصة، إنهم مثال جيد للدفاع بالنظر إلى الأرقام فهم لا يتسقبلون الأهداف أو الفرص، وسيكون علينا تقديم أداء هجوميمن أجل تسجيل الأهداف".

وتابع "الوضع في الدفاع قد تحسن، ولكن مع إصافة فيار وكريستانتي بفيروس كورونا فالمشكلة حاليا أصبحت في خط الوسط، ينقصنا ثلاثة لاعبين، إثنين منهم لاعبيس يلعبون بشكل أساسي والثالث خيار صاحب جودة".

واستمر "على أحد المدافعين أن يضحي إذا لزم الأمر، إبانيز شارك كظهير أيسر من قبل، لذلك ربما يلعب مانشيني في خط الوسط".

وواصل"هناك أشياء مستحيلة مثل لعب زانيولو كظهير أو فينا كمهاجم ولكن هناك لاعبين متعددي المهارات مثل ميختاريات وإيبانيز، ومانشيني من المهم وجود هؤلاء في الفريق".

وأضاف "كنت أعرف شغف وحب الجماهير للفريق، وقفوا معه في الانتصارات والهزائم والأداء السيئ ولكنهم ما زالوا يحضرون إلى الملعب لمشاهدة الفريق".

وأتم "هذا ما يخلق التعاطف والتماسك سيكون من دواعي سروري مواجة تورينو وإنتر في مثل تلك الأجواء".

ويحتل روما حاليا المركز الخامس برصيد 22 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

روما تورينو الدوري الإيطالي
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