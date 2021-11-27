انتهت في إسبانيا - فياريال (1) - (3) برشلونة.. فوز تشافي الثاني

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال وبرشلونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

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ق94 جوووووووول الثالث يسجله فيليبي كوتينيو من علامة الجزاء

ق93 ركلة جزاااااء لبرشلونة.. عرقلة من خوان فويث تكلف فياريال المباراة

ق88 جووووووووووول ديباي يسجل الثاني لبرشلونة.. تير شتيجن يرسل الكرة الطولية يخطئ الدفاع في تشتيتها بالرأس ليلتقطها ديباي ويراوغ الحارس ثم يسجلها بين قدمي إستوبينان الذي حاول إغلاق المرمى

ق84 تبديل في صفوف فياريال بخروج مانو تريجيروس ونزول داني رابا

ق80 ثالث تبديلات برشلونة بخروج نيكو ونزول فيليبي كوتينيو

ق76 جووووووووول صامويل شوكويزي يسجل هدف التعادل بعد بينية رائعة من دانيوما

ق75 مانو تريجيروس وفرصة خطيرة للغاية ولكن التسديدة تمر فوق العارضة

ق71 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج جوردي ألبا للإصابة ونزول أوسكار مينجويزا

ق66 أول تبديلات برشلونة بخروج عبد الصمد الزلزولي ونزول عثمان ديمبيلي

ق65 تبديلين في صفوف فياريال بخروج ألفونسو بيدرازا وييريمي بينو ونزول بيرفيس إستوبينان وصامويل شوكويزي

ق60 دانيوما يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق56 ديباي يسدد ولكن ضعيفة يتصدى لها الحارس

ق51 تقنية الفيديو تحسم الجدل.. 1-0 لبرشلونة

ق50 الراية ترتفع.. تقنية الفيديو ستراجع الهدف بداعي وجود تسلل على ديباي

ق49 جوووووووول جوردي ألبا يرسل عرضية إلى ممفيس ديباي الذي يسدد لترتد من الحارس إلى فرينكي دي يونج فيودعها في الشباك الخالية

بداية الشوط الثاني

ق43 ألفونسو بيدرازا يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق39 أرنولد دانيوما يسدد من انفراد وتير شتيجن يتصدى

ق33 ركنية تصل إلى باو توريس ليسدد بالرأس ولكن فوق العارضة

ق26 مانو تريجيروس يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع البلوجرانا

ق18 ديباي يهدر هدفا محققا.. دي يونج يرسله بتمريرة إلى وضعية انفراد ولكنه يضع الكرة بجوار القائم

ق9 فرصة خطيرة من جافي ولكن تمر التسديدة بجوار القائم

ق8 دي يونج يمرر لممفيس ديباي الذي يخترق ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق5 ركنية لبرشلونة وارتقاء من عبد الصمد الزلزولي ورأسية ولكن الحارس جيرونيمو رولي يبعد الهدف المحقق

بداية المباراة