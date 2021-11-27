رصاصة ساني تعيد بايرن لصدارة الدوري الألماني

فاز بايرن ميونيخ على أرمينيا بيليفيلد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

أحرز ليروي ساني هدف بايرن والمباراة الوحيد في المباراة.

بدأ بايرن بالضغط كالعادة نحو تسجيل الهدف الأول من البداية ولكن تألق حارس أريمينا أورتيجا كان دون ذلك عندما تألق لتصدي توماس مولر في الدقيقة الثامنة.

وتكرر الأمر في الدقيقة الـ 11 بتسديدة ساني ولكن أورتيجا أيضا منع البافاري من التسجيل.

ظل أورتيجا سدا منيعا أمام هجمات بايرن ميونيخ حتى الدقيقة الـ 71 عندما سدد ساني تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 71 سكنت الشباك مسجلا الهدف الأول لبايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة الـ 77 سدد كينجسلي كومان ولكن أورتيجا عاد للتألق بتصدي رائع، وبعد دقيقة واحدة سدد سيرجي جنابري تسديدة أخرى ولكنها ارتدت من العارضة.

فوز بايرن ميونيخ وضعه في الصدارة برصيد 31 للنقطة وبفاقر نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد أرمينيا بيليفيلد عند تسع نقاط في المركز الـ 17.

ومن المنتظر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفا على بوروسيا دورتموند في الجولة المقبلة على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مباراة ستحدد متصدر الدوري.