تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 21:32

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي لكرة السلة

فاز فريق الأهلي للسيدات بلقب دوري المرتبط لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 83-62.

وكان فريق المرتبط للناشئات قد فاز في المباراتين على سبورتينج بالفعل.

أما على مستوى السيدات، فاز سبورتنج بالمباراة الأولى بنتيجة 100-96، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية 83-62.

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وسبق لسبورتنج الفوز على الأهلي في سوبر السيدات قبل بضعة أسابيع.

بذلك تحافظ سيدات القلعة الحمراء على لقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي.

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