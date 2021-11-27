تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة

فاز فريق الأهلي للسيدات بلقب دوري المرتبط لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 83-62.

وكان فريق المرتبط للناشئات قد فاز في المباراتين على سبورتينج بالفعل.

أما على مستوى السيدات، فاز سبورتنج بالمباراة الأولى بنتيجة 100-96، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية 83-62.

وسبق لسبورتنج الفوز على الأهلي في سوبر السيدات قبل بضعة أسابيع.

بذلك تحافظ سيدات القلعة الحمراء على لقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي.