تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 21:32
كتب : محمد سمير
فاز فريق الأهلي للسيدات بلقب دوري المرتبط لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 83-62.
وكان فريق المرتبط للناشئات قد فاز في المباراتين على سبورتينج بالفعل.
أما على مستوى السيدات، فاز سبورتنج بالمباراة الأولى بنتيجة 100-96، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية 83-62.
وسبق لسبورتنج الفوز على الأهلي في سوبر السيدات قبل بضعة أسابيع.
بذلك تحافظ سيدات القلعة الحمراء على لقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي.