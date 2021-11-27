تشكيل برشلونة - ديمبيلي على مقاعد البدلاء.. الزلزولي يرافق ديباي في الهجوم

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة أمام إسبانيول

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد عثمان ديمبيلي على مقاعد بدلاء النادي الكتالوني، فيما أتى المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أروخو – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – نيكو

خط الهجوم: جافي – ممفيس ديباي – عبد الصمد الزلزولي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: نيتو – أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – أرناو تيناس – ريكي بويج – سيرجينو ديست – فيليبي كوتينيو – إلياس أكوماتش - عثمان ديمبيلي

برشلونة الدوري الإسباني فياريال
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