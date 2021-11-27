كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

غادر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك القاهرة منذ قليل بعد حصوله على فترة الإجازة الخاصة به خلال توقف الدوري المصري.

وحصل كارتيرون على إجازة لمدة 6 أيام سيقضيها في دبي قبل أن يعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الزمالك.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب في قطر، التي ستنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة
الأهلي يشكر الزمالك.. ووفد رسمي يقدم العزاء في وفاة المستشار جلال إبراهيم الزمالك يهنئ مجلس الأهلي الجديد "نتمنى القضاء على أية فتنة بين الناديين" بعد إصابته بـ كورونا.. طبيب الزمالك يكشف سبب مشاركة إمام عاشور أمام سيراميكا كليوباترا

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري ضد المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

الزمالك كارتيرون الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات الجونة يعود للانتصار ويترك إيسترن كومباني بدون نقاط رئيس الإسماعيلي: اللجنة الفنية أهدرت 7 مليون جنيه.. والمدرب السابق أقام معسكرا بجوار منزله الدرندلي يهنئ الخطيب وقائمته بعد الفوز في انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
جيرارد: لدينا متخصص في الكرات الثابتة.. ومع الوقت سيرى الناس فلسفتنا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الفبركة" لا تفيد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس في تورينو ويرسله للمركز الثامن 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي على مقاعد البدلاء.. الزلزولي يرافق ديباي في الهجوم 20 دقيقة | الدوري الإسباني
جوتا: استفيد من لعبي في صفوف فريق رائع.. وآمل أن استمر في تسجيل الأهداف 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - فلسطين.. نلعب كرة القدم من أجل الحياة 42 دقيقة | كأس العرب 2021
كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته 49 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - مهاجم عمان: هذه رسالتي لـ صلاح ولا أمانع مواجهة مصر ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك