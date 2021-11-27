كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته

غادر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك القاهرة منذ قليل بعد حصوله على فترة الإجازة الخاصة به خلال توقف الدوري المصري.

وحصل كارتيرون على إجازة لمدة 6 أيام سيقضيها في دبي قبل أن يعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الزمالك.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب في قطر، التي ستنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري ضد المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.