كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:27
كتب : إبراهيم رمضان
غادر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك القاهرة منذ قليل بعد حصوله على فترة الإجازة الخاصة به خلال توقف الدوري المصري.
وحصل كارتيرون على إجازة لمدة 6 أيام سيقضيها في دبي قبل أن يعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الزمالك.
وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العرب في قطر، التي ستنتهي يوم 18 ديسمبر المقبل.
ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري ضد المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر في الجولة السابعة من الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات الجونة يعود للانتصار ويترك إيسترن كومباني بدون نقاط رئيس الإسماعيلي: اللجنة الفنية أهدرت 7 مليون جنيه.. والمدرب السابق أقام معسكرا بجوار منزله الدرندلي يهنئ الخطيب وقائمته بعد الفوز في انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته 49 دقيقة | الدوري المصري