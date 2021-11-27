حوار في الجول - مهاجم عمان: هذه رسالتي لـ صلاح ولا أمانع مواجهة مصر

تحدث خالد الهاجري مهاجم منتخب عمان عن طموحات بلاده في كأس العرب 2021 وفرص التأهل لكأس العالم، كما ذكر أسباب قلة المحترفين في الدوريات الأوروبية.

FilGoal.com حاور مهاجم ظفار العماني قبل أيام من انطلاق البطولة.

ما هو طموح المنتخب العماني خلال كأس العرب؟

بطولة مهمة لكل المنتخبات المشاركة، طموحنا أن ندخل البطولة بشكل جيد، ونلعب بشكل ممتاز. مثلما قدمنا مباراة طيبة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وسنواصل الأداء الطيب في المباريات المقبلة، ونتأهل من مجموعتنا في كأس العرب، وبعدها نفكر في الأدوار المتقدمة إن شاء الله.

بداية ممتازة في تصفيات كأس العالم، ثم تراجع الأداء، ما سبب حدوث ذلك؟

بداية طيبة مثلما شاهد الجميع، ولم يكن هناك تراجع في الأداء، ولكن التراجع الذي حدث كان في النتائج، على الرغم من الأداء الممتاز الذي كنا نقدمه. لكن الحظوظ كانت بعيدة عنا، نحن كلاعبين كنا نريد أن نسعد أنفسنا ونسعد الجماهير، سعينا بشكل كبير أن نقدم أداء رجولي في المباراة، وأن نخرج بنتائج إيجابية، تفيدنا كلاعبين، وكمنتخب بشكل عام ولكن لم يكن الحظ حليفنا في هذه الفترة، ولكن الأمل مازال موجودًا في المباريات القادمة. وأن نواصل بنفس الأداء الممتاز الذي كنا نلعب فيه، وألا نفوت هذه الفرصة التي ستوصلنا إلى نهائيات كأس العالم.

هل مازال هناك فرصة لتأهل المنتخب العماني إلى كأس العالم، وهل المنتخب السعودي هو الاقوى آسيويا حالياً؟

بكل تأكيد مازالت الفرصة للتأهل إلى كأس العالم، ونحن كلاعبين سنلعب حتى النهاية ونعطي أفضل ما عندنا، بحيث أننا نرجع للمنافسة بشكل أقوى، والمنتخب السعودي أعتبره من أقوى المنتخبات في قارة آسيا، لما يمتلكه من خبرة، ومن المشاركات السابقة في كأس العالم، والعوامل الأخرى التي تساعد على أن يكون أفضل منتخب ومن أقوى المنتخبات في آسيا.

كيف كانت استعدادات الفريق لكأس العرب؟

الاستعدادات كانت كالعادة، استعدينا بالتجمعات والمعسكرات التي يقيمها المدرب، وأيضًا عندنا الدوري مستمر. الدوري كان متوقفًا قرابة السنتين ولكنه عاد مرة أخرى، بالتأكيد ساعدنا أن نكون مستعدين بشكل أكبر لهذه البطولة، ونتمنى أن نوفق خلال هذه المشاركة ببطولة كأس العرب.

ما رسالتك لمحمد صلاح؟

محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين في الوطن العربي، ويمثل الجميع ليس مصر فقط، ولكنه يمثل العرب جميعًا ونحن فخورون به، وبما يقدمه كلاعب، وهو نجم لامع، وبكل تأكيد يستحق جائزة الأفضل في العالم، نظرًا للمستويات القوية التي يقدمها مع ليفربول، وأيضًا مع المنتخب المصري، أتمنى له التوفيق ومزيد من التألق في كل المباريات، ومزيد من الأهداف، وأتمنى أن أراه في يوم من الأيام يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم.

لماذا لا يتواجد أي لاعب عماني في دوريات أوروبا بعد اعتزال علي الحبسي؟

عدم وجود لاعب عماني في الدوريات الأوروبية يرجع لأسباب عدة، ليس فقط في عمان ولكن في الدول الأخرى أيضًا، ليس من السهل للاعب أن يصل إلى الدوريات الأوروبية، المواهب موجودة ولكن الفروقات كثيرة بين الدوريات الأوروبية والدوريات العربية، وأتمنى للجميع سواء من سلطنة عمان أو من الدول العربية الأخرى أن يوفقوا ويمثلونا خير تمثيل مثل محمد صلاح وبقية اللاعبين العرب المتواجدين في أوروبا.

هل تتمنى مواجهة المنتخب المصري في كأس العرب؟

بالنسبة لمواجهة المنتخب المصري، نفكر أن نلعب مباريات ممتازة وأن نصعد من دور المجموعات، حيث نلعب في المجموعة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب العراقي رفقة البحريني والقطري، وهذه منتخبات قوية، التفكير بالخروج من المجموعات. ونفكر في الأدوار التالية، ليس لدينا أي مشكلة، حيث نواجه أفضل المنتخبات العربية في هذه البطولة. عندما نلعب مع المنتخب المصري الجزائري والسعودي، نحن نلعب من أجل الرياضة الجميلة، ونريد أن نمتع الجماهير التي تشاهد مبارياتنا، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في البطولة.