الجونة يعود للانتصار ويترك إيسترن كومباني بدون نقاط

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 20:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيسرتن كومباني X الجونة

حقق الجونة الفوز على إيسترن كومباني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب بيتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

فوز الجونة هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة في المباراتين السابقتين، بينما ظل إيسترن كومباني بدون تحقيق أي فوز.

سجل أهداف الجونة كل من عمر عبد الفتاح"عموري" وخالد قمر.

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التشكيل

قاد صلاح عاشور هجوم إيسترن كومباني وعاد بوسكا لحراسة المرمى.

بينما حرس مرمى الجونة عماد السيد لأول مرة في الموسم الحالي.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بهدوء من كلا الفريقين وبدون أي هجمات على المرمى حتى رأسية خالد قمر السهلة في الدقيقة الـ 25 والتي ذهبت إلى يد أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني.

وفي الدقيقة الـ 32 تقدم خالد قمر بالهدف الأول للجونة بعد تمريرة رائعة من إسلام عبد النعيم لينفرد قمر ويسدد مرة بيساره في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكاد إيسترن كومباني يتعادل في الدقيقة الـ 44 عن طريق البديل أحمد تمساح ولكن محاولته ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني كان الجونة أيضا السباق بالهجوم وردت العارضة تسديدة شيميلس بيكلي في الدقيقة الـ 66.

وفي الدقيقة الـ 79 أضاف عموري الهدف الثاني للجونة بعد تصدي من بوسكا لرأسية من خالد قمر التي ارتدت لإسلام محارب ليتصدى بوسكا مرة أخرى وترتد لعموري الذي سدد في الشباك.

ذلك الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة السابعة في المركز الـ 12، بينما ظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون نقاط.

ويلتقي الجونة مع إنبي في الجولة المقبلة بعد نهاية فترة التوقف، بينما سيلتقي إيسترن كومباني مع مصر للمقاصة.

إيسترن كومباني الجونة الدوري المصري الممتاز
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