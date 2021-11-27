إيهاب جلال قبل مواجهة مانياما: مشكلة واحدة في القائمة.. ونجيل "الشهداء" ليس أزمة

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 19:08

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أبدى إيهاب جلال مدرب بيراميدز اعتقاده أن مباراة مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة وهامة للغاية.

وقال جلال في تصريحاته لمركز بيراميدز الإعلامي إن الفريق الكونغولي قوي ويتميز بالخطورة، وذلك بعدما تابعه في أكثر من مباراة، مشددا على أن بيراميدز لا يهدف في النهاية سوى لتحقيق نتيجة مميزة تجعله قريبا من حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وأوضح المدرب أن حالة جميع اللاعبين جيدة باستثناء أسامة جلال الذي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة، مشيرا إلى ضيق الخيارات في ظل غياب إسلام عيسى وعدم إتاحة الإضافات الجديدة حتى الآن.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية إنبي لـ في الجول: نرفض مواجهة بيراميدز خلال كأس العرب بدون الدوليين خبر في الجول - بيراميدز يسمح لـ الكرتي بالمشاركة في كأس العرب.. ويرفض التفريط في وادي

أخيرا قال إيهاب جلال إن أرضية ملعب الشهداء جيدة للغاية رغم أنها من النجيل الصناعي، وتتطلب تعاملا خاصا من جانب اللاعبين في التمريرات، وإنه يثق في قدرة الفريق على العودة بأفضل نتيجة ممكنة، رغم تقلب حالة الطقس في الكونغو.

وتقام المباراة في الثالثة عصر الأحد، على أن يقام الإياب يوم 5 ديسمبر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن بيراميدز اختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مانياما، حيث أجرى المران على ملعب الشهداء في كينشاسا واستمر لمدة ساعة بهدف التعرف على أرضية الملعب.

بيراميدز الكونفدرالية إيهاب جلال
نرشح لكم
كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات الجونة يعود للانتصار ويترك إيسترن كومباني بدون نقاط بعد عودة حسام أشرف من الإيقاف.. زمالك 2001 يهزم إيسترن كومباني
أخر الأخبار
جيرارد: لدينا متخصص في الكرات الثابتة.. ومع الوقت سيرى الناس فلسفتنا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الفبركة" لا تفيد.. أتلانتا يهزم يوفنتوس في تورينو ويرسله للمركز الثامن 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي على مقاعد البدلاء.. الزلزولي يرافق ديباي في الهجوم 21 دقيقة | الدوري الإسباني
جوتا: استفيد من لعبي في صفوف فريق رائع.. وآمل أن استمر في تسجيل الأهداف 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - فلسطين.. نلعب كرة القدم من أجل الحياة 43 دقيقة | كأس العرب 2021
كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازته 50 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المجلس في حالة صدمة من تعامل الجهة الإدارية بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - مهاجم عمان: هذه رسالتي لـ صلاح ولا أمانع مواجهة مصر ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك