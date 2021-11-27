هالاند يعود بهدف رائع في فوز دورتموند على فولفسبورج

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 19:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيرلنج هالاند - بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب فولكس فاجن في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند كل من إيمري تشان، ودونيل مالين، وإيرلنج هالاند، بينما سجل فوت فيجروست هدف فولفسبورج الوحيد.

تقدم فيجروست لأصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من بوتي باكو ليضعها فيجروست برأسية في المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 35 تعادل تشان لدورتموند من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

زتقدم مالين بالهدفق الثاني لدورتموند في الدقيقة الـ 55 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 73 دخول هالاند بديلا لمالين، ليكتب عودته بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة.

وبعد سبع دقائق فقط من دخوله أضاف هالاند الهدف الثالث مستغلا عرضية من يوليان براندت ليضع الكرة في الشباك من الوضع طائرا بشكل رائع.

بذلك الفوز ارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 30 في صدارة الدوري بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الذي سيلعب بعد قليل ضد أرمينيا بيليفيلد.

بينما توقف رصيد فولفسبورج عند النقطة الـ 20 في المركز السابع.

بوروسيا دورتوند فولفسبورج إيرلنج هالاند - بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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