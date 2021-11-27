رئيس الإسماعيلي: اللجنة الفنية أهدرت 7 مليون جنيه.. والمدرب السابق أقام معسكرا بجوار منزله

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 18:57

كتب : ياسر الشريف

خوان براون - يحيى الكومي - الإسماعيلي

شن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي هجوما على اللجنة الفنية للنادي في بيان رسمي، متحدثا عن وقائع إهدار مالي وفقدان لمستندات النادي الرسمية.

وقال الكومي في بيانه الموجه لجماهير الإسماعيلي: "لكل من يدافع عن اللجنة الفنية في قيد اللاعبين الجدد، هل يصدق أحد أن اللجنة الفنية، على سبيل المجاملة، كلفت خزينة النادي حوالي 7 مليون جنيه على سبيل المثال لا الحصر"؟

وأضاف "هناك من إجمالي الملايين السبعة، صافي 5 مليون في حارس مرمى تسبب في خسارة النادي في 4 مباريات على التوالي دون إحراز أي نقاط".

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ولعب أحمد عادل عبد المنعم أول 3 مباريات في الدوري، والتي خسرها الإسماعيلي أمام الأهلي (4-0) وسيراميكا كليوباترا (2-1) والبنك الأهلي (1-0)، قبل أن يحل محمد فوزي على حسابه.

وتابع الكومي "هناك 2 مليون جنيه تم دفعهم بسبب اختيار الإدارة واللجنة الفنية لمدرب تسبب في خسارة النادي لـ9 نقاط على التوالي، بسبب تغيبه عن التدريب وإقامة معسكر بجوار منزله كلف النادي مليون جنيه، وهو ما سنكشفه في بيان رسمي بالتفصيل قريبا وفي الوقت المناسب".

وبدأ الإسماعيلي الموسم تحت قيادة طلعت يوسف الذي غاب في بادئ الأمر لظروف مرضية قبل أن يرحل ويحل الأرجنتيني خوان براون بدلا منه.

واختتم بيان رئيس الإسماعيلي "للعلم تم إرسال خطاب رسمي إلى مديرية الشباب والرياضة وكذلك وزارة الشباب والرياضة بسبب فقدان كافة الخطابات والمراسلات والمستندات الخاصة بالنادي الإسماعيلي منذ عام 2018 وحتى الآن".

الإسماعيلي الكومي طلعت يوسف أحمد عادل عبد المنعم
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