بعد عودة حسام أشرف من الإيقاف.. زمالك 2001 يهزم إيسترن كومباني

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 18:43

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

فاز فريق الزمالك لمواليد 2001 على إيسترن كومباني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الجمهورية.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد في مباراة اليوم.

وشهد اللقاء المشاركة الأولى للاعب حسام أشرف مع فريق 2001 هذا الموسم، وذلك عقب انتهاء إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي استمر لمدة 4 أشهر.

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من جانبه قال محمد مصطفى "ممس" المدير الفني للفريق الأبيض إن اللاعبين قدموا عرضا طيبا خلال لقاء اليوم أمام إيسترون كومباني، وأظهروا روحا عالية بعد الخسارة الأخيرة في الجولة الماضية أمام الجونة بهدف دون رد.

ويرى "ممس" أن الفريق كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف اليوم لولا سوء التوفيق، كما أشاد بأداء حسام أشرف عقب نهاية إيقافه بالنظر لكونه الظهور الاول بعد غياب طويل.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك لمواليد 2001 يقوده محمد مصطفى "ممس" مدربا، ويضم كل من سامي عبد الحليم وأحمد زكريا المدربين المساعدين، وحسني مسعد مدرب حراس المرمى وحمدي يوسف الإداري ومصطفى عزب أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى محمود مخطط الأحمال ورفعت حمدي القائم بالمهمات.

الزمالك حسام أشرف الدوري المصري إيسترن كومباني
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