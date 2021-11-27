راموس: مررت بأوقات صعبة.. ويمكنني اللعب لـ 5 سنوات إضافية

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 17:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أقر سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وقائد ريال مدريد السابق بمروره بأوقات صعبة منذ انتقاله من الفريق الإسباني إلى العاصمة الفرنسية، حيث لم يلعب مباراة واحدة بقميص فريقه الجديد حتى الآن.

وقال راموس في حديثه لـ "أمازون": "في النهاية هناك لحظات صعبة من الوحدة. ساعات طويلة في صالة الألعاب ومع المعالج والمدرب البدني. تنتابك دائما الأفكار السلبية التي تجعلك تشعر بالشك".

وأضاف "آمنت بنفسي وبالعمل. أركز على منح النادي ما يقابل الثقة التي وضعها بي. أتمنى أن أصل إلى أفضل مستوياتي".

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ويملك راموس -35 عاما- عقدا مدته عامين مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023، إلا أنه يطمح للاستمرار إلى ما بعد ذلك.

وأوضح "أعتقد أني قادر على مواصلة اللعب لأربع أو خمس سنوات. الشيء المهم هو ما يحمله رأسي. أتمنى أني لن أعاني المزيد من المشاكل البدنية".

يذكر أن راموس انضم لقائمة الفريق للمرة الأولى في 23 نوفمبر، تحديدا مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، ولكنه لم يشارك.

راموس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
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