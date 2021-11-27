مؤتمر أنشيلوتي: سبب تراجع أداء فينيسيوس والرد على وكيل بيل

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن سبب تراجع أداء فينيسيوس جونيور في لقاء شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا.

ورد على وكيل جاريث بيل وأوضح غياب إدين هازارد عن مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

يستعد ريال مدريد للقاء إشبيلية في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "أمام شيريف تيراسبول لم يلعب فينيسيوس جونيور بمستواه المعتاد، أعرف ذلك لكنه ليس مرهقا".

وأضاف "هو لاعب يفضل اللعب على الجهة اليسرى، وسيواصل اللعب في نفس المركز أي كان من زميله".

وأكمل "علينا أن نكون سعداء، نستطيع التحسن لكننا نقدم أداءً جيدا".

وتابع "اعتقد أننا سنصل لفترة الأعياد بشكل جيد، أحب قائمة الفريق وأعرفهم الآن جيدا، لديهم الخبرات ويلعبون بشكل جيد سويا، يُظهرون الالتزام ومتواضعين، أحب تلك البيئة".

وكان جوناثان بارنت وكيل جاريث بيل قد صرّح عن سوء معاملة جماهير ريال مدريد للاعب الويلزي.

ورد أنشيلوتي على تصريحاته قائلا: "لا أعرفه لكنني أعرف أن بيل يحترم الجماهير وهم دائما احترموه".

وواصل "هو ليس اللاعب الوحيد الذي تطلق الجماهير الصافرات ضده، ليس لدي شيئا لأقوله".

وعن غياب إدين هازارد عن المواجهة قال: "ما أراه أنه لاعبا غير محظوظ ويريد العودة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق".

وأتم "كان لديه حلم اللعب لريال مدريد، وهو يفعل كل ما في وسعه".

يحتل الملكي المركز الأول برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الثالث برصيد 28 نقطة.