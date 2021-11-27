قائمة ريال مدريد - عودة ألابا وفالفيردي وغياب هازارد أمام إشبيلية

عاد النمساوي دافيد ألابا والأوروجوياني فيدريكيو فالفيردي لـ قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الجولة 15 من الدوري المصري.

واستمر البلجيكي إدين هازارد بسبب الإصابة.

يحتل الملكي المركز الأول برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلان ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي - لوكاس فاسكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز