تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني وجوتا يواجهون ساوثامبتون

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الثاني في بورتو

أعلن ليفربول تشكيله لمواجهة ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

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الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 25 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

ليفربول محمد صلاح
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