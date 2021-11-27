تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني وجوتا يواجهون ساوثامبتون
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن ليفربول تشكيله لمواجهة ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - فابينيو
الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح
🔴 #LIVSOU TEAM NEWS 🔴
Our line-up for today’s meeting with the Saints!— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021
ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 25 نقطة.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.