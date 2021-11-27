تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني وجوتا يواجهون ساوثامبتون

أعلن ليفربول تشكيله لمواجهة ضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

🔴 #LIVSOU TEAM NEWS 🔴 Our line-up for today’s meeting with the Saints! — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 25 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.