المدرب المساعد لـ لبنان لـ في الجول: هؤلاء أهم لاعبي منتخب مصر.. والغلبة للمنتخبات الإفريقية

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 15:43

كتب : محمود عزت

جمال طه مدرب لبنان

يرغب جمال طه المدرب المساعد لـ منتخب لبنان أن يستغل رجال الآرز بطولة كأس العرب من أجل الاستعداد الجيد لتصفيات كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب لبنان في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر والجزائر والسودان.

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وقال المدرب المساعد لـ منتخب لبنان لـ FilGoal.com: "المشاركة في بطولة شيء جيد للغاية للمنتخب اللبناني، وبالطبع المجموعة صعبة من ناحية تواجد أحد أقوى المنتخبات العربية وهو منتخب مصر ولكن كلنا أمل تقديم مستوى يليق بالكرة اللبنانية".

وتابع "بالنسبة لمواجهة المنتخب المصري فهي مواجهة صعبة وفي نفس الوقت حافز كبير للاعبي المنتخب اللبناني للعب ضد منتخب الفراعنة الذي يزخر بالنجوم واتوقع مباراة ترتقي لمستوى المنتخبين".

وعن غياب بعض اللاعبين المحترفين عن لبنان قال: "له تأثير بالطبع، لكن هناك فرصة للاعبين الآخرين لإثبات مستواهم مع المنتخب وتثبيت أنفسهم كأساسيين بالمنتخب".

وأكمل "لا يوجد اسم معين في منتخب لبنان، ولكن أتوقع تألق المجموعة ككل، حيث لدينا مجموعة من اللاعبين لديها جودة في الأداء الفردي والأهم هو العمل الجماعي".

وتابع "كأس العرب فرصة مناسبة للتحضير لتصفيات كأس العالم وخاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا، نقدم مباريات جيدة حتى الآن ونتطلع إلى تحسين المستوى العام لدى الفريق وهو بحاجة الى بعض الوقت والثقة".

وعن قوة دفاع المنتخب اللبناني في التصفيات "بطبيعة الحال علينا أن نلعب بالشكل الذي يؤمن لنا الفوز وبما أن الجهاز الفني على دراية تامة بمستوى اللاعبين ومستوى المنتخبات المنافسة فمن الطبيعي أن تلعب بطريقة تناسب إمكانيات المنتخب وتستطيع من خلالها الفوز في المباريات".

واستمر حديثه "أعتقد أن الغلبة للمنتخبات الإفريقية طبعا مع التمنيات بأن يظهر المنتخب اللبناني بشكل جيد رغم صعوبة المباريات".

وواصل "أتابع الكرة المصرية من أيام علي خليل وفاروق جعفر أي من زمن بعيد، وأعتقد أن اهم اللاعبين هم محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية من الأهلي، وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومحمود الونش من الزمالك".

وأنهى حديثه "بالطبع أتابع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري الذي يعد فخر لكل عربي".

ويستهل لبنان مبارياته في كأس العرب أمام مصر يوم الثلاثاء ثم يواجه الجزائر في 4 ديسمبر.

ثم يلعب ضد السودان في 7 ديسمبر.

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