بوكيتينو عن تقارير تدريبه لـ مانشستر يونايتد: شائعات تعكس جودة عملنا

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه لا يفكر في قيادة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذلك ردا على تقارير زعمت أن الأرجنتيني يطمح لقيادة فريق الشياطين الحمر بعد استغناء النادي الإنجليزي عن المدرب أولي جونار سولشاير.

ورد بوكيتينو، مدرب إسبانيول وتوتنام السابق، بحسم في مؤتمر صحفي:"أنا سعيد جدا في باريس سان جيرمان".

وأضاف "اعتدنا على مثل هذه الشائعات، فهي تدل على أننا نقوم بعمل جيد".

وأتم "نحن لا نصنع الشائعات، ولا نستغلها".

ويقود بوكيتينو فريق باريس منذ يناير الماضي حين خلف الألماني توماس توخيل.

في 54 مباراة حقق 36 فوزا وخسر 10 مرات وحقق لقبين.

وخسر باريس بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء أمام مضيفه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويوم الأحد يحل ضيفا على سانت ايتيان في الدوري الفرنسي.