مدير فرانس فوتبول: رونالدو يريد تخطي ميسي في عدد الكرات الذهبية قبل الاعتزال

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

رونالدو والكرة الذهبية

أوضح باسكال فير رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لم يكتف بعد بخمس كرات ذهبية توج بها.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

وكشف فير أن النجم البرتغالي يسعى لتخطي ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان حاليا، في عدد مرات التتويج بالجائزة الثمينة.

ونال ميسي الكرة الذهبية 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ، بينما نالها رونالدو 5 مرات آخرها عام 2017.

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وقال فير في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية:"رونالدو يطمح لشيء واحد، أن يعتزل ومعه كرات ذهبية أكثر من ميسي. لقد أخبرني ذلك".

وأضاف "لوكا مودريتش (نجم ريال مدريد) بكى كالطفل حين أخبرته أنه الفائز بالكرة الذهبية عام 2018".

وتستعد فرانس فوتبول لإعلان الفائز بالكرة الذهبية للعام الحالي يوم الإثنين المقبل.

وترشح ميسي ورونالدو، كالعادة، للجائزة مع 28 نجما آخر منهم محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول.

ويبدو ميسي أقرب من رونالدو للظفر بالجائزة بعد تتويجه بكوبا أمريكا مع الأرجنتين في يوليو الماضي.

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