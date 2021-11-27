صحفيان يزعمان معرفتهما الفائز بالكرة الذهبية

يومان فقط على إعلان مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم خلال عام ميلادي واحد.

يوم الإثنين سيعرف العالم النجم الذي اختاره 180 صحفيا ليكون الأفضل في 2021.

وزعم صحفيان معرفتهما النجم الفائز بالجائزة، هما خوسيب بيدريرول وماتيو مورينو اللذان يعملان في برنامج إل شيرينجيتو الإسباني وصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية على الترتيب.

قالا عبر حسابيهما في تويتر إن الفائز هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان.

Messi, sus amigos ya lo saben 😉 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 26, 2021

وكتب بيدريرول أن وصيف الجائزة هو كريم بنزيمة نجم ريال مدريد والثالث هو روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

وفي 27 أكتوبر الماضي انتشرت صورة عبر الإنترنت زعم مروجوها أنها تخص ترتيب اللاعبين في الجائزة، جاء فيها ليفاندوفسكي فائزا يليه ميسي وبنزيمة ومحمد صلاح أيقونة ليفربول.

وأعلنت فرانس فوتبول في 8 أكتوبر الماضي 30 مرشحا للجائزة، التي حجبتها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ونال ميسي الجائزة 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ، بينما حصل عليها كريستيانو رونالدو 5 مرات وتوج بها 3 مرات كل من ميشيل بلاتيني ويوان كرويف وماركو فان باستن.