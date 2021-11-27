رزاق فرحان لـ في الجول: أرشح مصر للوصول لنصف نهائي كأس العرب.. والعراق يمر بمرحلة فراغ

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 14:08

كتب : محمود عزت

رزاق فرحان

أعرب رزاق فرحان نجم منتخب العراق عن تمنياته بخوض منتخب بلاده بطولة قوية في منافسات كأس العرب التي تستضيفها قطر منتصف الأسبوع المقبل.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة والبحرين وعمان.

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وقال رزاق فرحان لـ FilGoal.com: "أعتقد أن الحظوظ موجودة لجميع الفرق العربية، المباراة الأولى ستكون علامة فارقة في وصول المنتخب العراقي لمنصات التتويج".

وواصل "أرشح المنتخب المصري والقطري والمغربي والجزائري للتواجد في المربع الذهبي لكأس العرب".

وتابع "المنتخب العراقي في الوقت الحالي يمر بمرحلة فراغ كبيرة، ويحتاج إلى الوقت الكافي للعودة لمستواه السابق".

وأضاف "المنتخب العراقي بمرحلة بناء وتجديد، وتكوين تشكيل يمزج بين لاعبين جدد ولاعبين يمتلكون الخبرة بالإضافة إلى عنصر الشباب".

وعن ضعف القوة الهجومية لدى العراق، قال "اعتقد السبب عدم وجود مهاجم قادر على تسجيل الأهداف هو قلة الثقة بسبب سوء النتائج".

وعن أبرز اللاعبين في أسود الرافدين "أعتقد أن أبرز اللاعبين في الوقت الحالي هم علي حمادي وعلاء عباس وبشار رسن".

وعن ماذا يعرف عن الكرة المصرية، قال "أعرف كل شيء عن الكرة المصرية من زمن محمد عمارة وحسام حسن إلى محمد أبو تريكة ووائل جمعة، الكرة المصرية هي المقياس للكرة العربية، ويعد الدوري المصري أشهر الدوريات العربية على مر العصور حيث يتواجه الأهلي والزمالك في الدربي الأقوى".

وعن غياب اللاعب العراقي عن الدوري المصري، قال: "غاب اللاعب العراقي بسبب قيمه العقود التي تعتبر قليلة مقارنة بدول الخليج العربي".

وأتم "البطولة العربية ستصبح أقوى ولها دور في تطوير الكره العربية متى شاركت المنتخبات بلاعبيها المحترفين وتحديد وقت مناسب لإقامة البطولة".

رزاق فرحان من أبرز نجوم منتخب العراق وسجل 24 مع منتخب بلاده.

وحصد المركز الرابع مع منتخب العراق في أولمبياد أثينا 2004.

ولعب فرحان لعدة أندية أبرزها الشارقة الإماراتي وقطر القطري والفيصلي الأردني.

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