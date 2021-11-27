دي ماريا عن مستقبل مبابي: هذا قراره الشخصي

يرى أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله كيليان مبابي حر في تحديد مستقبله، الذي يبدو غير واضح حتى الآن مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ورفض مبابي تمديد عقده مع باريس وتقول تقارير إنه يريد ارتداء القميص الأبيض لريال مدريد.

وعلق دي ماريا على الأمر بالقول لراديو مونت كارلو الفرنسي:"هذا قراره الشخصي".

وواصل "مبابي يعرف مستقبله. نتمنى استمراره، سعيد بمزاملته".

وأضاف "نعرف أن أي كرة سنعطيها له في العمق سيستغلها ويسجل. مذهل. من الرائع اللعب مع نجم مثله".

وسعى ريال مدريد للظفر بمبابي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن باريس رفض التفريط في جوهرته.

ويحق لمبابي (22 عاما) التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ويرتدي مبابي قميص باريس منذ 2017، مثل الفريق في 189 مباراة وسجل 141 هدفا وأرسل 73 تمريرة حاسمة.