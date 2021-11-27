حمص لـ في الجول: الإسماعيلي يدفع ثمن المواسم الماضية.. لكني متفائل

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 11:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

يرى محمد حمص نجم مصر والإسماعيلي السابق أن الفريق يعاني من توابع المواسم الماضية لذلك لم يحقق أي فوز في أول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز.

وقال المدرب المساعد لفريق الدراويش لـFilGoal.com:"أقدر حزن الجمهور لكني متفائل بمستقبل الفريق. الإسماعيلي تحسن منذ مباراة الزمالك، لكنه يعاني من توابع المواسم الماضية، نعمل على تغيير ذلك".

وأضاف "فترة التوقف جاءت في وقتها، نعد برنامجا تدريبيا فنيا وذهنيا وبدنيا ونفسيا، وسنخوض لقاءات ودية في النهاية".

أخبار متعلقة
سبورت: برشلونة اتفق مع لاعب مانشستر سيتي على الانضمام في يناير الزمالك يهنئ مجلس الأهلي الجديد "نتمنى القضاء على أية فتنة بين الناديين" قصي منير لـ في الجول: قد يكون رحيل أدفوكات عن العراق إيجابي.. وهذه مشكلة أسود الرافدين كأس العرب - نجم لبنان السابق لـ في الجول: سنتأثر بغياب المحترفين أمام مصر والجزائر

وأردف "ما نفعله لا يعني عدم حاجة الفريق للدعم في يناير، هناك نقص واضح في عدة مراكز".

وحصد الإسماعيلي نقطتين فقط بعد أول 6 جولات ويحتل المركز 17 في ترتيب الدوري.

وفي اللقاء المقبل يحل ضيفا على سموحة في 21 ديسمبر.

الإسماعيلي الدوري المصري محمد حمص
نرشح لكم
كوميك بوك في الجول – حين ابتسمت الساحرة المستديرة لـ الأهلي في نهائي القرن أمام الزمالك الزمالك يهنئ مجلس الأهلي الجديد "نتمنى القضاء على أية فتنة بين الناديين" الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق مدرب طلائع الجيش: هدف الفوز على فيوتشر جاء في التوقيت المثالي
أخر الأخبار
مؤتمر كيروش: العرب إعداد لأمم إفريقيا وتصفيات المونديال.. اسأل أي مواطن وسيختار كأس العالم 21 دقيقة | كأس العرب 2021
حوار - أنشيلوتي: كرة القدم تراجعت.. ولن أحزن لو استغنى ريال مدريد عني 39 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - كيروش يضم أحمد حجازي لقائمة منتخب مصر بدلا من إمام عاشور 57 دقيقة | كأس العرب 2021
نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس × فلامنجو.. عين على اللقب الثالث 58 دقيقة | أمريكا
دي ماريا عن مستقبل مبابي: هذا قراره الشخصي ساعة | الدوري الفرنسي
كوميك بوك في الجول – حين ابتسمت الساحرة المستديرة لـ الأهلي في نهائي القرن أمام الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بسبب "فبركة الصفقات".. السلطات تقتحم مبنى يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
مانشيني: مواجهة البرتغال؟ كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك