حمص لـ في الجول: الإسماعيلي يدفع ثمن المواسم الماضية.. لكني متفائل

يرى محمد حمص نجم مصر والإسماعيلي السابق أن الفريق يعاني من توابع المواسم الماضية لذلك لم يحقق أي فوز في أول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز.

وقال المدرب المساعد لفريق الدراويش لـFilGoal.com:"أقدر حزن الجمهور لكني متفائل بمستقبل الفريق. الإسماعيلي تحسن منذ مباراة الزمالك، لكنه يعاني من توابع المواسم الماضية، نعمل على تغيير ذلك".

وأضاف "فترة التوقف جاءت في وقتها، نعد برنامجا تدريبيا فنيا وذهنيا وبدنيا ونفسيا، وسنخوض لقاءات ودية في النهاية".

وأردف "ما نفعله لا يعني عدم حاجة الفريق للدعم في يناير، هناك نقص واضح في عدة مراكز".

وحصد الإسماعيلي نقطتين فقط بعد أول 6 جولات ويحتل المركز 17 في ترتيب الدوري.

وفي اللقاء المقبل يحل ضيفا على سموحة في 21 ديسمبر.