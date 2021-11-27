سبورت: برشلونة اتفق مع لاعب مانشستر سيتي على الانضمام في يناير

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة اتفق مع الجناح فيران توريس على الانتقال للفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيران توريس النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وكتبت سبورت أن توريس (21 عاما)، نجم إسبانيا ومانشستر سيتي، يبقى الهدف الأول لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشارت إلى أن لاعب فالنسيا السابق وافق على ارتداء القميص الأحمر والأزرق.

لكن تبقى المشكلة في توفير مبلغ الصفقة، في ظل المعاناة الاقتصادية لبرشلونة.

وهو ما جعل سبورت تقول إن برشلونة مطالب بالاستغناء عن لاعبين ليستطيع الظفر بتوريس.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه للعودة للمنافسة بقوة في الدوري الإسباني.

الفريق العريق بدأ مترنحا في الموسم الجاري واستغنت إدارته عن المدرب رونالد كومان وتعاقدت مع تشافي أسطورة برشلونة السابق.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري ورصيده 20 نقطة، يبعد بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على فياريال يوم السبت.