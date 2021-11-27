قصي منير لـ في الجول: قد يكون رحيل أدفوكات عن العراق إيجابي.. وهذه مشكلة أسود الرافدين

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 11:05

كتب : محمد عبد العظيم

قصي منير

تحدث قصي منير لاعب منتخب العراق السابق عن تأثير رحيل الهولندي ديك أدفوكات عن تدريب أسود الرافدين، وحظوظهم في حصد لقب كأس العرب.

وكان أدفوكات قد رحل عن تدريب العراق قبل أسبوع من انطلاق النسخة العاشرة من كأس العرب.

وقال قصي منير لـ FilGoal.com: "بالتأكيد إقامة كأس العرب هو مكسب وفخر إلى العرب كون البطولة تحمل اسمهم، وهو تجمع وتبادل العلاقات ما بين الفرق العربية على المستوى الرياضي وحتى السياسي".

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وأضاف عن تأثر البطولة بغياب المحترفين: "غيابهم يقلل من مستوى البطولة، لكن ستظهر وجوه شابه جديد محلية سيكون له مستقبل كبير وتعطي جمالية للبطولة".

وتحدث عن رحيل الهولندي ديك أدفوكات عن تدريب المنتخب العراقي قائلا: "سيتأثر المنتخب برحيل المدرب لكن في بعض الأحيان يكون الأمر إيجابي وهذا ما نتمناه مع منتخبنا".

ويقع منتخب العراق في المجموعة الأولى رفقة قطر والبحرين وعمان.

وأكمل "المشكلة ليست بالجيل الحالي بل سوء التخطيط، وهو ما أوصل الفريق إلى عدم الاستمرار بتحقيق بطولات".

وتابع "نحتاج العمل والتخطيط والصبر لسنوات، للا يكون العمل للحصول على بطولة أو الوصول إلى كاس العالم في يوم وليلة".

وأردف "نخوض مواجهتنا ضمن مجموعة آسيوية خليجية وستكون منافسة قوية من قبل الفرق والحظوظ ستكون متقاربة".

وأتم عن توقعه لمستقبل أسود الرافدين في البطولة مجيبا: "التوقع صعب لكن ستتضح الصورة من الأدوار الاولى من المجموعات ومن هو البطل الجديد للعرب من خلال المستوى".

وسبق أن لعب قصي منير لأندية القوة الجوية وأربيل وبغداد والشرطة والزوراء.

كما ارتدى قمصان الخور وقطر القطري والحزم السعودي، في مسيرة امتدت بين 1999 و2015.

وحصد جائزة أفضل لاعب عراقي عام 2004.

كأس العرب العراق قصي منير
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