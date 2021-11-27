كأس العرب - نجم لبنان السابق لـ في الجول: سنتأثر بغياب المحترفين أمام مصر والجزائر

يرى ناصر بختي نجم لبنان السابق أن منتخب بلده سيخوض مواجهتين صعبتين أمام مصر والجزائر في كأس العرب قطر 2021.

وقال بختي لـFilGoal.com:"المنتخب اللبناني واعد، لكن وقعنا في مجموعة صعبة. اختلاف مستوى كرة شمال إفريقيا عن غرب آسيا عامل مؤثر، لكن لبنان يمتلك الطموح لتحقيق نتائج جيدة أمام مصر والجزائر".

وأضاف "سنلعب مواجهتين صعبتين أمام مصر والجزائر نظرا للفوارق الفنية. أعرف أبرز اللاعبين المصريين مثل (محمد مجدي) أفشة وطارق حامد و(عمرو) السولية وأكرم توفيق وعبد الله السعيد والمحترفين الغائبين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد".

وتابع "الكرة الجزائرية تطورت كثيرا، حققوا كأس إفريقيا، منتخب قوي للغاية إذا اكتملت صفوفه".

وأردف "سنتأثر بغياب بعض المحترفين عن كأس العرب، لكن الأمل يبقى قائما في المجموعة الحالية وعلى رأسها الأخوين روبير ملكي وجورج ملكي وأيضا محمد حيدر ومحمد قدوح".

وشدد "منتخب لبنان يضم حارس مرمى واعد هو مصطفى مطر، وهناك أيضا ربيع عطايا وهلال حلوة وجهاد أيوب وقاسم الزين".

وأنهى "أتابع الكرة المصرية وأحب أفشة والصخرة طارق حامد".

ويستهل لبنان مبارياته في كأس العرب أمام مصر يوم الثلاثاء ثم يواجه الجزائر في 4 ديسمبر.

ثم يلعب ضد السودان في 7 ديسمبر.