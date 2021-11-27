مواعيد مباريات السبت 27 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ونهائي ليبرتاودرس
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 10:27
كتب : FilGoal
يلعب ليفربول اليوم السبت ضد ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز (5 مساء - beIN Premium 1).
ويستضيف أرسنال فريق نيوكاسل يونايتد (2:30 مساء - beIN Premium 1).
وفي الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على فياريال (10 مساء - beIN Premium 1).
وفي العاشرة مساء أيضا يلعب بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادورس (beIN Premium 1).
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