ماكسي رودريجيز يعلن اعتزاله

أعلن ماكسيميليانو رودريجيز اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعمر 40 عاما بقميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

الأرحنتيني المخضرم بدأ مسيرته مع نيويلز عام 1999 وانتقل لصفوف إسبانيول الإسباني عام 2002، وظل في القارة العجوز حتى 2012 مرتديا قمصان أتليتكو مدريد وليفربول، ليكون قد لعب لصفوف الفريق خلال 3 عقود زمنية.

وعاد الجناح الأرجنتيني في 2012 للأرجنتين وقضى موسم 2017-2018 فقط مع بنيارول الأوروجوياني ثم عاد لنيويلز مجددا.

وتعد اللحظات الأبرز لماكسي مع الأحمر والأسود عندما حقق لقب الدوري الأرجنتيني 2013 وهو اللقب السادس والأخير للنادي محليا، وهو من سجل هدف الفوز القاتل والتتويج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحت قيادة تاتا مارتينيو.

الجناح الأرجنتيني خاض في مسيرته 610 مباراة سجل خلالها 173 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة.

وفي يناير الماضي قرر نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني تسمية أحد مدرجات ملعبه "مارسيلو بييلسا" باسم "ماكسي رودريجيز" أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ40 إذ كان أول لاعب بين 1382 لاعبا في تاريخ النادي يلعب حتى سن الـ 40.

ونشر الأرجنتيني المخضرم رسالة خاصة عبر إنستجرام جاءت كالآتي:

"جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أنها لن تخطر ببالي أبدا. بصفتي لاعب كرة قدم، لا نريدها أن تأتي أبدا. هذه اللحظة لإنهاء مسيرتي الاحترافية. إنه قرار صعب للغاية اتخاذه ولكن في نفس الوقت هادئ للغاية. لقد كانت سنوات طويلة من العمل وأعتقد أنني بذلت ما في وسعي إلى أقصى حد. لقد أفرغت نفسي تماما، ولم يعد لدي أي شيء آخر لأقدمه".

"تتبادر إلى ذهني أشياء كثيرة. خاصة عندما بدأت طفولتي، أخذني جدي لركل الكرة ورافقتني والدتي أيضا عندما كانت لا تعمل. وكانت جدتي تنتظرني في منزلي بالطعام المطبوخ، حتى أصل وأتناول الطعام بشكل جيد. أعتقد أنهم كانوا الأعمدة الأكثر أهمية".

"كان لدي حلم باللعب في الفريق الأول لـ نيويلز أولد بويز وبعد ذلك بدأت مسيرتي المهنية. كنت أواجه شيئا مختلفا، مع زوجتي بدأنا مغامرة جديدة. كانت هي التي رافقتني منذ اللحظة الأولى إلى أوروبا. كانت دائما بجانبي، في الأوقات الجيدة والسيئة. لقد قدمت لي الدعم".

"ثم أود أن أشكر جميع الفرق التي كنت فيها. إسبانيول وأتلتيكو مدريد وليفربول وبينارول".

"نيويلز والمنتخب الوطني أنا أحبهم بجنون. وكنت قادرا على الاستمتاع بهم على أكمل وجه لفترة طويلة. أن تراني بناتي ألعب بهذه القمصان، وأن يرونني ألعب كأس العالم، ويرون أنني أصبحت بطلا مع نيويلز."

"أود أيضا أن أشكر جميع المدربين الذين عملوا معي في مسيرتي. إلى زملائي، الذين كانوا كثيرين. وإذا كان هناك شيء أود أن يتذكروني به، فهو زميل رائع، شخص جيد. هذه هي أفضل بصمة يمكنني تركها".

"من الصعب أن تكون قادرا على التحدث، وأن أكون قادرا على التعبير عن نفسي ولكني أريد أن أفعل ذلك بهذه الطريقة بشكل طبيعي، كما أنا: شيء بسيط وبسيط. أريد أن أشكر الجميع في كرة القدم لأنهم عاملوني دائما بشكل رائع من المودة، أبعث إليكم جميعا عناقا، ماكسي رودريجيز".

وخاض ماكسي الموسم الحالي 22 مباراة في جميع المسابقات سجل 4 أهداف وصنع 2.