حوار في الجول - هداف عمان التاريخي: أتمنى مقابلة مصر في كأس العرب.. وهذا الفريق أشجعه من القطبين

تحدث هاني الضابط مهاجم منتخب عمان السابق عن حظوظ منتخب بلاده في حصد لقب كأس العرب، وآمالهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

كما كشف أي فريق يشجع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

FilGoal.com حاور الهداف التاريخي لمنتخب عمان قبل أيام من انطلاق البطولة.

* هل تتوقع حصول المنتخب العماني على كأس العرب؟

لا أتوقع أن يحصل عمان على لقب كأس العرب.

ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الأولى برفقة المنتخبات قطر، البحرين، العراق.

* كنت واحدا من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في بطولات الخليجي، بالتأكيد كان هناك لقطات لا تنسى، حدثنا عنها؟

هناك العديد من اللقطات التي لا تُنسى، منها تحقيق أول فوز على المنتخب الكويتي في خليجي 15 والتي أقيمت في السعودية، وقمت بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال هذه المباراة والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.

وكذلك فوز المنتخب العماني ببطولة خليجي 19 لأول مرة في تاريخه في البطولة التي أقيمت بمسقط.

* ما سر الأداء المتذبذب لعمان في تصفيات كأس العالم من وجهة نظرك؟

بسبب تأخر انطلاق الدوري العماني، وعدم وجود لاعبين في المنتخب ذوي خبرة بسبب تواجد العديد من اللاعبين الشباب في قائمة المنتخب، كل هذه العوامل بالإضافة إلى عدم ثبات المدرب على تشكيلة ثابتة في كل مباراة، والقيام بتغييرات في التشكيل.

* هل ما زال هناك أمل في الصعود لكأس العالم؟

الأمل أصبح ضعيفا للغاية، وأقل بنسبة قليلة خاصة بعد الخسارة الأخيرة للمنتخب العماني أمام المنتخب الياباني. ويتواجد المنتخب في المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية بعد مرور 6 جولات.

* ما رسالتك إلى محمد صلاح، وما أفضل هدف شاهدته له هذا الموسم؟

أتمنى له مزيد من التألق والإبداع والتوفيق في السنوات القادمة ويكون النجم الأول في العالم، بالنسبة لي أفضل هدف شاهدته له هذا الموسم كان أمام مانشستر سيتي.

هل تتمنى مقابلة منتخب عمان لمصر في كأس العرب، ورسالتك للجماهير المصرية؟

نعم أتمنى مقابلة منتخب مصر زعيم قارة إفريقيا، هما جماهير ممتعة للغاية ويحبون الكرة المميزة، ويكون هناك متعة كبيرة في حضورهم.

ما الفريق الذي تشجعه في مصر؟

أشجع الأهلي من بداية التسعينات، وآخر مباراة شاهدتها للفريق كانت أمام الزمالك، والتي انتصر فيها الأهلي بخمسة أهداف لثلاثة.

الضابط البالغ 42 عاما اعتزل عام 2015 بقميص نادي ظفار العماني وسبق له اللعب لبني ياس الإماراتي والسد القطري.

وبقميص منتخب عمان خاض 102 مباراة دولية وسجل 43 هدفا.