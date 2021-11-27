من المحيط إلى الخليج (1) - معجزة أسباير والنحس الأحمر والرمز الخالد وأبناء عمو بابا

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

من المحيط إلى الخليج

يقدم لكم FilGoal.com تقديم مختلف للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب، وبشكل مختلف.

مجموعة تضم منتخبات قطر صاحب الأرض، والعراق، وعمان، والبحرين.

تقديم: أمير عبد الحليم

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إعداد: زكي السعيد

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كأس العرب قطر العراق عمان البحرين
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