من المحيط إلى الخليج (1) - معجزة أسباير والنحس الأحمر والرمز الخالد وأبناء عمو بابا
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 00:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تقديم مختلف للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب، وبشكل مختلف.
مجموعة تضم منتخبات قطر صاحب الأرض، والعراق، وعمان، والبحرين.
تقديم: أمير عبد الحليم
إعداد: زكي السعيد
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