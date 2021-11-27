فيفا تعلن تواجد تقنية الفيديو في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

السبت، 27 نوفمبر 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

كأس العالم

ستتواجد تقنية الفيديو “VAR” في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم.

وقال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "ستشهد المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم في إفريقيا تحسنا في الأداء التحكيمي بسبب استخدام تقنية الفيديو VAR".

وأوضح "إنها تقنية مساعدة للحكام، والحكام لديهم خبرة معها. وبالطبع خبرائنا سيساعدون الحكام الأفارقة، وسيكون أثر التحسن فوريا".

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رئيس الاتحاد الدولي أكمل "علينا التركيز على المستقبل. هناك حكام ممتازين في إفريقيا، ومهمة التحكيم ليست سهلة في أي مكان".

كانت مصر قد تأهلت ضمن 10 منتخبات إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وستقام قرعة المرحلة النهائية في شهر يناير المقبل، إذ يلتقي 5 منتخبات من التصنيف الأول مع خمسة فرق أخرى من التصنيف الثاني ذهابا وإيابا، على أن يتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم.

ويتواجد جاني إنفانتينو حاليا في مصر على هامش الاجتماع التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافتتاح المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة 6 أكتوبر.

تصفيات المونديال كأس العالم إنفانتينو
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