في ليلة عودة مرموش.. شتوتجارت يحقق فوزه الثالث على حساب ماينز

تغلب شتوتجارت على ضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الألماني.

وشهدت المباراة عودة عمر مرموش مهاجم شتوتجارت منذ إصابته في الكاحل التي تعرض لها بشهر أكتوبر الماضي.

وسريعا كاد مرموش أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة وتسديدة في سقف المرمى ولكن تصدى لها الحارس لتتحول إلى ركنية.

وفي الدقيقة 21 سجل الياباني هيروكي إيتو هدف شتوتجارت الأول بتسديدة رائعة على يمين المرمى بعد تمريرة من أوريل مانجالا.

على الناحية الأخرى أدرك ماينز التعادل في الدقيقة 39 بواسطة ألكساندر هاك برأسية بعد عرضية وصلته من جان بول بوتيوس.

في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 51 سجل بورنا سوزا هدف الفوز لصالح شتوتجارت في أقصى الزاوية اليسرى بعد تمريرة أخرى من مانجالا.

وأكمل عمر مرموش هذه المباراة حتى الدقيقة 82، حيث ترك موقعه ليأتي باسكال ستينزيل بدلا منه.

بذلك يحقق شتوتجارت فوزه الثالث في الدوري الألماني رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز التاسع.