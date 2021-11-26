أحمد ياسر ريان يغادر مباراة ألتاي وباشاك شاهير مصابا

غادر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق ألتاي سبور التركي مصابا خلال مباراة فريقه أمام باشاك شاهير.

وشارك أحمد ياسر ريان بديلا في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة في الدقيقة الـ93 خلال التحام هوائي.

وغادر ريان اللقاء في الدقيقة الـ95، ليشاركدينيز كيداه بدلا منه.

ألتاي سبور تعادل سلبيا مع باشاك شاهير على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري التركي.

وانضم أحمد ياسر ريان إلى ألتاي هذا الموسم قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

صاحب الـ23 عاما شارك في 10 مباريات مع فريقه. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ورفع ألتاي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد باشاك شاهير إلى 22 نقطة في المركز السابع.