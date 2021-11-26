عودة: كنت أنتظر السباب من جمهور الإسماعيلي ولكنهم أحسنوا استقبالنا

أبدى محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة سعادته بالتعادل مع الإسماعيلي دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

"نقطة صعبة أمام فريق كبير. الإسماعيلي يملك لاعبين جيدين للغاية، وخوان براون مدرب جيد للغاية يجب الصبر عليه".

وأضاف "أتابع الإسماعيلي جيدا. الفريق اختلف على مستوى الأداء، وأمام الزمالك خسر بصعوبة في الدقائق الأخيرة. اليوم وضع لاعبيه وراء الكرة فكان من الصعب اختراقهم".

وأوضح "لم يكن أمامهم بديل عن الفوز، ولديهم جمهور كبير. سعيد بالخروج بهذه النقطة. الإسماعيلي نال الاستحواذ ولكن الخطورة كانت في صالحنا حيث أهدرنا الفرص من الانفرادات".

واختتم "كنت أتوقع أن نتعرض للسب حين سيطرنا على الكرة ولكن جمهور الإسماعيلي وجه لنا التحية وأشكره على حسن الاستقبال، كما أشكر جماهير المحلة التي أتت خلفنا وساندتنا".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز السابع عشر بنقطتين.