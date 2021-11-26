مدرب طلائع الجيش: هدف الفوز على فيوتشر جاء في التوقيت المثالي

قال أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن هدف الفوز على فيوتشر جاء في الوقت المثالي.

حقق طلائع الجيش انتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز على فيوتشر في الجولة السادسة بهدف دون رد.

وقال عبد العزيز عقب المباراة: "لم نستطع الفوز في المباريات الماضية الأربعة الماضية، وعملنا الأيام الماضية على مذاكرة الخصم، ونفذ اللاعبون ما أردناه".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "الهدف جاء في توقيت مثالي وأغلقنا المساحات واستطعنا الخروج بثلاث نقاط".

وأكمل "كنا نعلم أن فيوتشر يعاني بعد الخسارة وبحثنا أيضا على الفوز الأول في الموسم، وكان للفريقين رغبة واضحة في الفوز".

وأردف "تأجيل مباراة سموحة أعطنا الوقت لأن نكون أكثر لياقة خاصة أن فيوتشر خاض من 3 أيام لقاءً قويا ضد إنبي".

وأتم عن مستقبله مع الفريق قال: "طلائع الجيش بيتي ولم أفكر عندما طلب النادي في الاستمرار سواء بشكل مؤقت أو دائم، هو تكليف وأنا تحت أمر النادي في أي وقت، ونريد وضع الفريق في المكانة التي يستحقها".

هدف هو الأول لطلائع الجيش من لعب مفتوح بعدما سجل الفريق هدفا وحيدا في 4 مباريات سابقة جاء من ركلة جزاء.

بينما تكبد فيوتشر خسارته الثالثة في الموسم والثانية على التوالي.

فوز رفع رصيد الجيش إلى 5 نقاط من 5 مباريات –له مباراة مؤجلة مع سموحة- ارتقى بها للمركز الخامس عشر.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند 7 نقاط في المركز العاشر.