قائمة الأردن – ياسين البخيت وبهاء عبد الرحمن على رأس النشامى بـ كأس العرب

حوار في الجول - ياسين البخيت: الأردن من أقوى المرشحين للفوز بـ كأس العرب

حوار في الجول - بيتزي: هكذا تعاملت مع صلاح في كأس العالم.. وأثق في نجاح كيروش رفقة مصر