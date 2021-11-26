قائمة الأردن – ياسين البخيت وبهاء عبد الرحمن على رأس النشامى بـ كأس العرب
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 22:27
كتب : FilGoal
يقود ياسين البخيت، وبهاء عبد الرحمن قائمة الأردن للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وأعلن عدنان حمد مدرب منتخب الأردن، قائمة فريقه للمشاركة في بطولة كأس العرب.
قائمة الأردن شهدت تواجد ياسين البخيت نجم الفريق، وبهاء عبد الرحمن قائد المنتخب.
وجاءت قائمة الأردن كالتالي:
حراسة المرمى: معتز ياسين - يزيد أبو ليلى - مالك شلبية.
الدفاع: محمد الدميري - محمد أبو حشيش - يزن العرب - مهند خير الله – عبد الله نصيب - هادي الحوراني - إحسان حداد - أحمد ثائر.
الوسط: رجائي عايد – إبراهيم سعادة - نور الروابدة - بهاء عبد الرحمن.
الهجوم: محمود مرضي – أنس العوضات – ياسين البخيت - أحمد سريوة - حمزة الدردور - بهاء فيصل - علي علوان – يزن النعيمات.
وتتواجد الأردن في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب، والسعودية، وفلسطين.
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