حوار في الجول - ياسين البخيت: الأردن من أقوى المرشحين للفوز بـ كأس العرب

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 22:19

كتب : أحمد رجب

ياسين البخيت

يرى ياسين البخيت مهاجم منتخب الأردن أن النشامى من بين أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس العرب.

وسبق أن لعب البخيت لأندية الفيصلي الأردني والاتفاق السعودي وحتا ودبا واتحاد كلباء والظفرة والإمارات الإماراتي.

وتواجد ياسين البخيت في قائمة الأردن التي تستعد لخوض نهائيات كأس العرب 2021 التي تنطلق بعد أيام قليلة.

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FilGoal.com حاور ياسين البخيت للحديث عن كأس العرب.

* ما توقعاتك لأداء المنتخب الأردني في كأس العرب؟

سنسافر إلى كأس العرب، ونحن كمنتخب أردني نعرف أننا قادرين على تحقيق أشياء في هذه البطولة، ونضع البطولة نُصب أعيننا.

* ماذا عن استعداداتكم لبطولة كأس العرب، وهل المنتخب مرشح للحصول على اللقب؟

استعددنا بشكل جيد، كان هناك معسكرات قبل البطولة، في وجود الكابتن عدنان حمد مدرب المنتخب، وهو يعرف اللاعبين جيدا، ويفهم جيدا طبيعة اللاعب الأردني. سنذهب للبطولة ونحن من بين المرشحين الأقوياء للفوز بالبطولة.

* هل تتمنى مواجهة المنتخب المصري في البطولة؟

المنتخب المصري منتخب كبير وقوي، وهو منتخب يملك لاعبين ونجوم، أي منتخب بكل تأكيد يريد اللعب مع المنتخب المصري لأنه منتخب كبير. ويستفيد الفريقين، خاصة وأننا لعبنا مع المنتخب المصري من قبل وكان النتائج إيجابية، أتمنى الخير للفريقين في هذه البطولة.

* ما رسالتك إلى نجمنا محمد صلاح؟

محمد صلاح فخر لكل العرب، وأعطى فكرة قوية عن اللاعب العربي، وصلاح قادر على اللعب بأقوى الدوريات. ويكون من أفضل لاعبي العالم مثل الآن ويستحق ما وصل إليه، لأنه عمل كثيرًا ولكل مجتهد نصيب.

* ما أبرز نصائح الكابتن عدنان حمد لك، وماذا يحتاج اللاعب الاردني للسير على طريقة محمد صلاح؟

نصائح كثيرة قدمها عدنان حمد لي وللكثير من اللاعبين، من أبرزها أن يكون الفريق ككتلة واحدة، حيث يخبرنا بأن نجاح الفريق يعتمد على أننا نكون في صف واحد. ونحن نفعل هذا الأمر، وأن نكون يد واحدة وعائلة واحدة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

اللاعب الأردني لا ينقصه أي شيء عن أي لاعب حتى أوروبيا، بالعكس لدينا لاعبين احترفت من قبل في أوروبا، ولاعبين متواجدين الآن في أوروبا أيضا، لكن أتوقع أننا تنقصنا الثقة في أنفسنا، وهذا الأمر يأتي مع العمل والاحتكاك، في تطور اللاعب الأردني واحترافه، نحن ذاهبين إلى البطولة من أجل الحصول عليها، ليس هناك أي شيء صعب على الأردنيين، منتخبنا قوي ولاعبينا على أتم الاستعداد ولديهم الثقة، وإن شاء الله سنكون قادرين على تحقيق البطولة.

اللاعب البالغ 32 عاما انضم الموسم الجاري لصفوف أم صلال في دوري نجوم قطر.

وشارك الأردن في كأس العرب 8 مرات سابقة، وتواجد في المربع الذهبي مرتين دون أن يحصد اللقب أو يحل وصيفًا في أي مناسبة.

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