تاليسكا يقود النصر للفوز على الأهلي

تغلب النصر على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين".

سجل النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هدفا في الدقيقة 51 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 53 تقدم النصر بعد عمل فردي رائع من سلطان الغنام كلله بعرضية على رأس البرازيلي أندرسون تاليسكا ليسجل أول الأهداف.

كان تاليسكا قريبا من التسجيل مرة أخرى بمقصية رائعة في الدقيقة 63 ولكنها مرت فوق العارضة.

ومن مرتدة قادها الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 76، وصلت البينية إلى تاليسكا ليسجل الهدف الثاني على يمين الحارس.

أخيرا بعد تمريرة من محمد الخبراني، سجل إزجان أليوسكي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.

بذلك يرفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع.