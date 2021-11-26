الجويني يقود طلائع الجيش لانتصاره الأول في الدوري بإسقاط فيوتشر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 22:04

كتب : FilGoal

فيوتشر - طلائع الجيش

حقق طلائع الجيش انتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز على فيوتشر في الجولة السادسة بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمد الجويني.

هدف هو الأول لطلائع الجيش من لعب مفتوح بعدما سجل الفريق هدفا وحيدا في 4 مباريات سابقة جاء من ركلة جزاء.

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بينما تكبد فيوتشر خسارته الثالثة في الموسم والثانية على التوالي.

فوز رفع رصيد الجيش إلى 5 نقاط من 5 مباريات –له مباراة مؤجلة مع سموحة- ارتقى بها للمركز الخامس عشر.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند 7 نقاط في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ طلائع الجيش بدون مهاجم وقاد محمد الصباحي وأحمد سمير وميدو جابر هجوم الفريق.

وغاب أحمد رفعت وعمر كمال عن تشكيل فيوتشر، وقاد مصطفى البدري الهجوم في ظل إصابة مروان محسن.

بينما بدأ محمود حمدي بدلا من محمد عبد الرحيم "جنش" المصاب.

وصف المباراة

هدوء تام بدأت به المواجهة، وأخطر فرص فيوتشر جاءت في الدقيقة 26.

ركنية من ناصر ماهر ورأسية من جوزيف جوناثان أبعدها قبل أن تسكن الشباك.

وبعد دقيقة سدد ناصر ماهر كرة مرت أعلى من العارضة.

وفي الدقيقة 37 كاد ميدو جابر أن يخطف هدفا قاتلا لطلائع الجيش لكن الكرة مرت من تحت أقدامه بعد عرضية أحمد سمير من الجهة اليمنى.

الشوط الثاني

محمد فاروق في الدقيقة 50 راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة ارتطمت بالدفاع.

اللاعب ذاته بعد 20 دقيقة كاد أن يتعرض للطرد لكن محمد عاشور حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 78 راوغ مصطفى الزناري لاعب طلائع الجيش أكثر من لاعب على حدود منطقة الجزاء ومرر إلى محمد الجويني الذي سدد كرة أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الجيش.

وتألق محمد بسام ببراعة في الدقيقة 88 بالتصدي لتسديدة صاروخية من غنام محمد من خارج منطقة الجزاء.

غنام عاد من جديد في الدقيقة 96 وسدد كرة قوية تصدى لها بسام على مرتين، قائدا فريقه للفوز الأول في الموسم.

وسيعود طلائع الجيش عقب توقف الدولي لمواجهة بيراميدز، بينما سيواجه فيوتشر الأهلي في 21 ديسمبر المقبل.

فيوتشر في الدوري الدوري المصري طلائع الجيش
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