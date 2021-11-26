تفويض مجلس الأهلي الجديد لمناقشة ميزانية النادي

تقرر تفويض مجلس إدارة الأهلي الجديد لمناقشة واعتماد الميزانية عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ 11،042 عضوًا.

وحضر 22 ألفا و580 فردا للجمعية العمومية للنادي الأهلي، لكن 200 فردا فقط حضروا لجلسة مناقشة الميزانية، في وقت كان النصاب القانوني المطلوب لمناقشتها 11،042 عضوًا.

وبناء على ذلك، تقرر تفويض مجلس إدارة النادي الجديد لاعتماد الميزانية عن العام المنقضي.

وكان القضاة المشرفون على انتخابات الأهلي قد أعلنوا غلق باب الاقتراع الساعة الثامنة مساء بعدما مدوا فترة التصويت لمدة ساعة.

ويتم حاليا فرز الأصوات تمهيدا للإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة.