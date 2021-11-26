خضر: الإسماعيلي كان أفضل دفاعيا.. ونقص اللاعبين أثر على الهجوم

أبدى أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي اعتقاده أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام غزل المحلة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

وقال خضر في تصريحاته لموقع FilGoal.com إن الفريق استطاع أن يتطور دفاعيا، كونها المباراة الأولى التي يحافظ بنهايتها على نظافة شباكه.

وأضاف "الفريق كان بحاجة للمجازفة الهجومية من أجل حسم نقاط المباراة، ولكن قلة عدد اللاعبين في الهجوم أثرت على هذا الجانب".

وأوضح "توافرت على مقاعد البدلاء قدرات دفاعية، ولكن لم تتوافر القدرات الهجومية في ظل غياب عبد الرحمن مجدي للإصابة واستبعاد بنسون شيلونجو".

واختتم خضر "اللجنة الفنية في اجتماعات مكثفة لتحديد التدعيمات التي يحتاجها الفريق والعمل على توفيرها من أجل علاج الأداء الحالي".

ولا يزال الإسماعيلي بلا فوز في الدوري المصري بعد 6 جولات، حيث يحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) بنقطتين، بتحقيقه للتعادل الثاني بعد أن افتتح موسمه بأربع هزائم متتالية.