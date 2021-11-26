حوار في الجول - قائد قطر السابق: الشناوي "نوير العرب".. وهذا سبب تراجع نتائج العنابي مؤخرا

وصف مشعل عبد الله قائد منتخب قطر الأسبق محمد الشناوي حارس منتخب مصر بـ "نوير العرب"، كما تحدث عن تجربة كارلوس كيروش مع الفراعنة.

مشعل عبد الله هو أحد أبرز لاعبي الأهلي القطري ومثّل أيضا الغرافة وقطر والوكرة والسيلية.

FilGoal.com حاور مشعل عبد الله قبل أيام قليلة من انطلاقة كأس العرب.

* هل المنتخب القطري قادر على التتويج بكأس العرب؟

المنتخب القطري في تطور كبير، خلال الأعوام الأخيرة خاصة وأن المنتخب شارك في بطولة كوبا أمريكا، التصفيات الأوروبية، الكرة الذهبية. كما أنه لعب مباريات ودية على أعلى مستوى.

بالتالي استفاد المنتخب من هذا الاحتكاك، ولنكن واقعيين المنتخب القطري قادر على المنافسة في هذه البطولة، ولكن هناك منتخبات ستلعب بالصف الأول خلال كأس العرب، إذا ظهر المنتخب بالمستوى المطلوب سيكون قادرًا على التتويج بالبطولة، ليس مستواه في المباريات الأخيرة.

* المنتخب القطري شاهدناه في الفترة الأخيرة في تراجع شديد، ما الأسباب في رأيك؟

كان هناك تراجع كبير في المنتخب القطري خلال المباريات الأخيرة، والسبب إرهاق اللاعبين، لأن المدرب سانشيز عليه علامة استفهام كبيرة في عملية المداورة بين اللاعبين، لأن اللاعبين الأساسيين خاضوا مباريات كثيرة في أوقات قصيرة.

من ثلاث سنوات واللاعبين لم يرتاحوا بشكل كاف. اللاعب في إحدى المراحل يحدث له تراجع في مستواه أو تشبع من كرة القدم، في الفترة الأخيرة شاهدنا اعتماد المدرب على 13 أو 14 لاعب وأتوقع ان هناك علامة استفهام على المدرب بسبب هذا الأمر.

ما بعد كأس العرب، من اللاعب الذي سيكون جاهزا، أو في حالة إصابة أحد من الركائز الأساسية يكون البديل جاهز، نحن لا نرى البديل جاهز. وجهة نظري أن المشاركات الكثيرة هي السبب في تراجع الفريق.

* لعبت مع جوارديولا والآن هو أفضل مدرب في العالم، هل كنت تتوقع نجاحه بهذا الشكل؟

جوارديولا له فلسفته في كرة القدم، وهو من المدربين القلائل الذين يبتكرون في كرة القدم، كنت متوقع أن يصل المدرب الإسباني لهذه المرحلة، وقتما كان يلعب معنا في الأهلي القطري، كان عقليته وقرأته للعب على أرض الملعب كان مدرب داخل الملعب، ومساعد المدرب خارج الملعب.

كنت متوقع أنه ينجح وبشكل كبير، وقتما كان يلعب معانا جوارديولا كنا متوقعين نجاحه وأن يكون له صيت كبير في كرة القدم العالمية.

ما رسالتك إلى محمد صلاح، وما أفضل هدف شاهدته له هذا الموسم؟

كل العرب يساندونه، من اللاعبين العرب الذين شرفوا الكرة العربية في الملاعب الإنجليزية.

هو ما يمثل كل الشعوب العربية ليس مصر فقط ونحن فخورين أننا من الشعوب العربية، رسالتي هي الاستمرار ومواصلة الكفاح وأتمنى له التوفيق في القادم.

هدفه في مانشستر سيتي، من أفضل أهدافه هذا الموسم في رأيي.

* هل تتمنى مواجهة المنتخب القطري لمصر في كأس العرب؟

في كل بطولة لابد أن تواجه الأفضل، المنتخب المصري والقطري هما من أفضل المنتخبات، المنتخب المصري سيكون هناك نقص في المحترفين ولكن المنتخب المصري منتخب عربي كبير، ودائما يتألق المنتخب المصري ويتميز في البطولات المجمعة. وأريد ولا أريد تجنب منتخب مصر، لأنهم من المنتخبات العريقة.

* ما رأيك في تعاقد المنتخب المصري مع كيروش، وهل هو المدرب المناسب لطريقة مصر؟

كيروش من المدربين العالميين، أنا تابعته في التصفيات مع المنتخب الإيراني، كما أنه درب ريال مدريد، ومساعد للسير في مانشستر يونايتد.

مدرب كبير ولديه منظومة عمل كبيرة، ساهم في تطور المنتخب الإيراني، الجميع توقع انهيار المنتخب الإيراني بعد جيل علي دائي، لكن كيروش بمنظومته نجح معهم.

حتى في كأس العالم بروسيا ظهر المنتخب الإيراني بشكل مميز، الكرة المصرية تمر ببعض التخبطات وهي لعب الدوري على موسمين، أتمنى أن تكون الكرة المصرية في وضع أفضل.

شاهدنا الأهلي والزمالك يصلان إلى أبعد مدى في بطولات إفريقيا، وينافس الأهلي في كأس العالم للأندية، لابد أن تتطور الكرة المصرية بشكل كبير وخاصة في نظام الدوري، أتوقع أن الدوري المصري راح يرجع والمنتخب المصري راح يرجع إلى سابق عهده.

* أخيرا، من اللاعب الذي تتوقع أن يكون نجما للبطولة، من كل المنتخبات المشاركة؟

هناك نجوم كثر، وهذه هي البطولة التي افتقدناها بشكل كبير، هذه النسخة من الفيفا، وأشكر المسؤولين في قطر على مساهمتهم في هذا الأمر وقيام البطولة في قطر.

هناك لاعبين مثل بغداد بونجاح الذي يقدم مستويات كبيرة مع السد، البلايلي، يوسف المساكني، أكرم عفيف، وهناك نجوم كبيرة، في مصر هناك لاعبين مميزين مثل محمد الشناوي الذي نطلق عليه نوير العرب، والذي يقدم مستويات كبيرة مع المنتخب المصري، فبالتالي صعب الاختيار بسبب كثرة النجوم.

مشعل عبد الله اعتزل العام الماضي بعمر 36 عاما بعد مسيرة احترافية بدأت منذ 1999 مع الأهلي القطري.

وسجل مشعل أكثر من 100 هدف مع الأندية القطرية التي لعب لها.

ويعد هو الهداف التاريخي للأهلي القطري.

ويخوض العنابي البطولة، التي يستضيفها، بالقوة الضاربة والتي تمثل استعدادا لكأس العالم 2022.

وتستهل قطر البطولة بمواجهة البحرين في 30 نوفمبر ثم تلعب ضد عمان في 3 ديسمبر.

وتواجه العراق في 6 ديسمبر.

وإذا عبرت للدور ربع النهائي ستلعب ضد تونس أو الإمارات أو سوريا أو موريتانيا.

وشاركت قطر مرتين في كأس العرب، احتلت المركز الرابع في السعودية 1985 ونالت الوصافة في أرضها عام 1998.