خوان براون: شكرت اللاعبين على الأداء أمام المحلة.. وأحتاج التوقف بشدة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 20:24

كتب : FilGoal

خوان براون مدرب الإسماعيلي

وجه خوان براون مدرب نادي الإسماعيلي الشكر للاعبيه على الأداء أمام غزل المحلة رغم التعادل.

الإسماعيلي تعادل مع غزل المحلة سلبيا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال خوان براون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "قدمنا شوط أول جيد أمام غزل المحلة، وكذلك الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يتراجع الأداء قليلا".

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وأضاف "نحتاج لفترة التوقف المقبلة، لأنني هنا في مصر منذ 10 أيام فقط، وبحاجة إلى تلك الفترة لتحسين الفريق والتعرف عليه أكثر".

المدرب الأرجنتيني أتبع "مازلنا بحاجة إلى التعرف على احتياجات الفريق خلال انتقالات شهر يناير المقبل".

واستمر "أشكر محمد عودة على إشادته بي، وهو يملك فريق قوي جدا ولاعبين ممتازين في غزل المحلة".

خوان براون أكمل "بعد المباراة، شكرت اللاعبين على الأداء وعلى التحسن من مباراة لأخرى، وقلت لهم بأن القادم سيكون أفضل".

وأتم "الدوري المصري قوي جدا ومستويات كل الفرق متقاربة جد، باستثناء ثلاثة فرق فقط ربما يكونوا في مستوى أعلى".

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الثانية فقط بالمركز الـ17 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

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