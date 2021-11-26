حوار في الجول - بيتزي: هكذا تعاملت مع صلاح في كأس العالم.. وأثق في نجاح كيروش رفقة مصر

كشف خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية كيف أوقف خطورة محمد صلاح في كأس العالم 2018 وتحدث عن كارلوس كيروش.

قاد تشيلي للفوز بلقب كوبا أمريكا 2016 وواجه منتخب مصر وفاز في 2018.

FilGoal.com حاور بيتزي قبل أيام قليلة من انطلاقة كأس العرب.

* تجربتك مع المنتخب السعودي، حدثنا عنها؟

تجربتي مع المنتخب السعودي كانت أكثر من رائعة، لقد عاملوني بشكل رائع منذ اليوم الأول، وكان التعرف على البلد واللاعبين والمشجعين أمرًا لا يصدق، أنا ممتن إلى الأبد، لإتاحة الفرصة لي.

* لعبت أمام المنتخب المصري في كأس العالم 2018، ما أبرز النقاط التي ركزت عليها أمام منتخب مصر؟

مصر لديها فريق قوي للغاية مثل صلاح والنني، كان علينا التركيز بشكل كبير على متابعة والتحكم في تحركات صلاح وذلك خلال مباراة مصر والسعودية في كأس العالم، وهو ما حققناه.

* كيف عملت على إيقاف محمد صلاح خلال مباراة مصر والسعودية؟

كان علينا اتخاذ بعض الاحتياطات مع صلاح، لأنه لاعب رائع للغاية يتمتع بمستوى كبير ويلعب في دوري شديد التنافسية مثل الدوري الإنجليزي، وقرر وضع بعض اللاعبين الأسرع، مثل معتز هوساوي الذين قدم مباراة كبيرة للغاية

* لعبت أمام كيروش أكثر من مرة، والآن هو مدرب منتخب مصر، هل تتوقع نجاحه مع الفريق؟

كيروش مدرب من المستوى الأول، ولديه خبرة كبيرة مع المنتخبات الوطنية، وأنا أثق من أنه سيبلي بلاءً حسنًا مع منتخب مصر.

وتولي المدرب البرتغالي تدريب المنتخب المصري في أكتوبر الماضي. ولعب المنتخب الوطني تحت قيادته في خمس مباريات منهم مباراة ودية.

* ما رسالتك إلى الجماهير السعودية؟

للجماهير السعودية أود، أن أشكركم أنها ذكرى ستظل عالقة في حياتي الشخصية والمهنية، أن أكون قادرًا على تمثيل البلد في كأس العالم وسيكون أمرًا رائعًا للغاية، كما أن التعرف على المديرين التنفيذين والموظفين أعطاني انطباعًا رائعًا، كما يوجد هناك لاعبين ذوي كفاءة عالية عملت معهم، كما يمكنهم اللعب مع فرق كثيرة في أوروبا

وتولي بيتزي قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا، وحصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط. في مجموعة تواجدت فيها مصر، أوروجواي، وروسيا بجانب الأخضر السعودي.

* هل كنت تتوقع النجاح الكبير لسالم الدوسري؟

سالم الدوسري لاعب لديه مستقبل باهر، هو يتمتع بأداء عالي للغاية، هو لاعب متكامل، ولديه أسلوب لعب متطور وقادر على التكيف مع الكثير من البطولات الدولية، أنا سعيد للغاية من أجله.

وحصد سالم الدوسري لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بجانب حصوله مع فريقه الهلال السعودي على البطولة ذاتها.

* ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان، ماذا كان رد فعلك وقتها؟

كانت أخبار ميسي صادمة للغاية لأنه من الصعب تخيله وهو يرتدي قميص فريق آخر. حتى الآن ما زلت مندهشا، لكنني أعتقد أن هذا القرار كان ضروريًا وأن باريس سان جيرمان هو أحد الفرق القليلة التي يمكن أن تتناسب مع مستواه.

بيتزي البالغ 35 عاما سبق له أن درب أندية روزاريو سنترال وسان لورينزو وراسينج كلوب في الأرجنتين وكلوب ليون في المكسيك وفالنسيا الإسباني.

على مستوى المنتخبات قاد تشيلي للفوز بلقب كوبا أمريكا 2016 على حساب الأرجنتين.

وتولى تدريب السعودية بين 2017 و2019 وقاد الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم 2018.

وقرر منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس العرب بمنتخب الشباب وليس بالمنتخب الأول.

وأعلن هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب، خوض البطولة بفريق من الصف الثاني، وبقيادة لوران بونادري المدرب المساعد لـ رينار.

ويقع منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة المغرب، والأردن، وفلسطين في بطولة كأس العرب.

يذكر أن مصر ستواجه أحد المتأهلين عن تلك المجموعة بربع النهائي في حالة صعود الفراعنة للدور التالي.